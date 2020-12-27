جمارك دبي تدعم القدرات المهنية لمديري التفتيش

المصدر: (دبي - البيان)

انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير وتعزيز المهارات القيادية لمديري التفتيش الجمركي، نظم قطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع قطاع التفتيش الجمركي، ورشة تعريفية حول برنامج قيادات جمارك دبي الخاص بمديري التفتيش الجمركي في دفعته السادسة، بحضور الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، ومحمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، ومديري التفتيش من كافة المراكز الجمركية بالدائرة.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد على دور قطاع الموارد البشرية، كونه شريكاً أساسياً في دعم القدرات المهنية، وتطوير المهارات للموظفين في كافة القطاعات، مثمناً دعمهم المستمر في بناء قدرات موظفي الخطوط الأمامية، كونهم خط الدفاع الأول لحماية المجتمع، وتسهيل التجارة.

وأكد أهمية العمل على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع، لديه معرفة بكافة العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، والتي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى ضرورة سعي الموظف لتطوير مهاراته وقدراته الوظيفية، من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، وذلك عبر التزود بالمعارف والمصطلحات الجديدة المتعلقة باستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي.

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