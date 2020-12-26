اقتصادية دبي تحذر من مخالفة الاجراءات الاحترازية خلال رأس السنة
دعت اقتصادية دبي اليوم "السبت" المنشآت التجارية في الإمارة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد 19" خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية تفادياً للغرامات بعدم الالتزام بكافة التدابير .
وقالت اقتصادية دبي على حسابها في "تويتر": "بهدف سلامة مجتمعنا وتفادياً للغرامات، تحثّ اقتصادية دبي كل المنشآت التجارية في إمارة دبي على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19 خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، واشارت الى ان الاجراءات تتضمن ارتداء الكمامات ووضع ملصقات التباعد الجسدي واتباع بروتوكولات التعقيم.
تعليقات