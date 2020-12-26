اقتصادية دبي تحذر من مخالفة الاجراءات الاحترازية خلال رأس السنة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت اقتصادية دبي اليوم "السبت" المنشآت التجارية في الإمارة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد ‫"كوفيد 19‬" خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية تفادياً للغرامات بعدم الالتزام بكافة التدابير .

وقالت اقتصادية دبي على حسابها في "تويتر": "‏بهدف سلامة مجتمعنا وتفادياً للغرامات، تحثّ ‫اقتصادية دبي كل المنشآت التجارية في إمارة ‫دبي‬ على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد ‫كوفيد 19‬ خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، واشارت الى ان الاجراءات تتضمن ارتداء الكمامات ووضع ملصقات التباعد الجسدي واتباع بروتوكولات التعقيم.

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