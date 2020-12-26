«سيسيرو وبيرناي» تفوز بجائزة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سيسيرو وبيرناي»، وكالة العلاقات العامة الرائدة والمستقلة في الإمارات، والتابعة لمجموعة «بوبلي نت»، عن فوزها بجائزة أفضل استخدام للتقارير والقياس في حملات العلاقات العامة المبرمجة، تقديراً لنجاح حملة أطلقتها لصالح شركة العربية للسيارات نيسان التي ترتبط معها بعلاقة طويلة الأجل.

وتم تقديم الجائزة للفريق خلال حفل جمعية العلاقات العامة والاتصالات لتوزيع الجوائز الرقمية لعام 2020.

وعملت «سيسيرو وبيرناي» والعربية للسيارات معاً في الحملة التي استندت إلى الآليات البرمجية التي دعمت الوكالة في تحديد السوق الرئيسي المستهدف للعملاء المحتملين، ما ساعد بدوره العربية للسيارات على تحديد قاعدة المستهلكين لطراز «نيسان صني» الجديدة كلياً.

وقال طارق الشرابي، مدير عام «سيسيرو وبيرناي»: «نحرص باستمرار على استخدام الأدوات والتقنيات الرائدة في قطاعنا، من أجل تقديم أفضل النتائج لعملائنا، بما يتجاوز التقديرات المحددة، ليكونوا أكثر قرباً من الشرائح الجماهيرية المستهدفة بشكل مثالي.

إن العالم الرقمي يتطور باستمرار، ونفخر بمكانتنا الرائدة التي وضعتنا في طليعة الابتكارات الجديدة لتوظيفها في خدمة نيسان. ويسعدنا أيضاً الفوز بهذه الجائزة، لأنها تعد ثمرة جهود أعضاء فريقنا، واعتمادهم نهج التفكير المستقبلي القائم على حلول عصر الإعلام الجديد.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: طوال سنوات عديدة من العمل مع «سيسيرو وبيرناي»، حرصنا سوياً على استكشاف الأفكار وتصميم الحملات التي تساعدنا دائماً على إحراز التقدم المتواصل.

وبما أن وسائل الوصول إلى المستهلكين تتغير باستمرار، فإن هذه الوكالة لم تدّخر أي جهد ممكن لمساعدتنا في تعزيز وجود»نيسان صني«في السوق، وزيادة الوعي بها من خلال قنوات المشهد الرقمي.

إننا نفخر بإطلاق هذه الحملة، ونعرب عن امتناننا وتقديرنا لجمعية العلاقات العامة والاتصالات على هذا التكريم الذي يرسّخ مكانة نيسان وإرثها الطويل في دولة الإمارات.

واشتملت الحملة على إنتاج مقاطع فيديو مدتها 90 ثانية باللغتين الإنجليزية والعربية، ونجحت في الوصول إلى أكثر من 800 موقع إلكتروني في الإمارات، وذلك بفضل تصنيف وبرمجة الشرائح على منصة إدارة البيانات الخاصة بالوكالة، لتحصد أكثر من 83,000 مشاهدة، بمعدل يزيد على 48% عن الهدف المحدد.

وأسفرت الحملة عن تحقيق زيادة عالية في إجمالي عدد العملاء المحتملين والمبيعات في شهر يونيو، حيث تضاعف عدد العملاء المحتملين بواقع ثلاثة أضعاف ليصل إلى 388 شخصاً، ما أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة 60% خلال مايو الفائت. وتواصل الارتفاع حتى يوليو، مع مضاعفة المبيعات مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وتأتي العربية للسيارات في طليعة استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز عروضها لعملائها، وهو ما ظهر جلياً من خلال هذه الحملة، وتؤكد الجائزة مدى استعداد»سيسيرو وبيرناي" لإطلاق الحملات الناجحة في وقت عانى خلاله السوق من بيئة صعبة للغاية.

وترسخ الجائزة مكانة الوكالة لاعتمادها على حلول الاتصال المبتكرة التي تعزز جاهزيتها للمستقبل، باعتمادها على الأدوات التقليدية والمبتكرة اللازمة لتقديم أفضل حملات الاتصال عندما تشتد الحاجة إلى ذلك، مع تحقيق نتائج ملموسة وفعالة.

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