يورو نيوز: دبي موطن أكثر المشاريع المعمارية طموحاً عالمياً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

رسخت دبي مكانتها موطناً لِباقة من أكثر المشاريع المعمارية طموحاً في العالم، باحتضانها أكثر من 1000 ناطحة سحاب، تشكل أفقها، كمدينة المستقبل، التي تضم متحف المستقبل، والهندسة الرائعة، كأطول مبنى في العالم، برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 830 متراً، بحسب تقرير نشرته أخيراً «يورو نيوز».

وقال تقرير شبكة الأنباء الأوروبية، إن طموحات المدينة الشاهقة، بدأت عام 1978، مع بناء مركز دبي التجاري العالمي، المكون من 39 طابقاً، والذي لا يزال قائماً حتى اليوم. لكن هذا المبنى، يتضاءل الآن أمام مئات الأبراج المجاورة، التي يتجاوز 18 منها ضعف حجمه، ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 300 متر.

ولمعرفة السبب الكامن وراء النمو الشاقولي لدبي، تحدثت يورونيوز إلى كريم جنكيز، المدير الإداري لممارسة الهندسة المعمارية والتصميم في LWK PARTNERS، والذي يرى أن الحافز الرئيس لهذا النمو، كان التكنولوجيا الجديدة في التصميم والبيانات.

ويضيف جنكيز أنه في حين تم تصور المباني سابقاً باستخدام الرسومات على الورق، يتم تصورها الآن في الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد، بحيث يمكن للمطورين استعراض مشاريعهم فعلياً قبل الشروع في العمل. وقد أدى ذلك، كما يقول، إلى تحسين الاتصال بشكل كبير بين المطور والمهندس المعماري، وساعد في تقليل الوقت الذي يستغرقه المشروع، والمواد المهدورة، والتكاليف المصاحبة.

بعد مرحلتي المفهوم والبناء، يتم جمع البيانات واستخدامها، في البرامج التي تدير المباني.

بغض النظر عن التقنيات الجديدة، يرى جنكيز أن الدور الأساسي للمهندس المعماري، يظل كما هو. يقول: «إن التقنيات الجديدة، مثل القلم الرصاص والورقة تماماً». «ما تفعله بالأداة، هو الجزء الإبداعي».

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