دبي تعِد العالم باستقبال باهر لـ 2021

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

وعدت دبي محبيها في كل مكان في العالم باستقبال غير مسبوق لعام 2021 عبر عروض فريدة غير مسبوقة للألعاب النارية والليزرية ونوافير المياه وطائرات الدرون في مناطقها الشهيرة، وأبرزها وسط المدينة وشواطئ جميرا وبرج العرب ونخلة جميرا وسط إجراءات احترازية ووقائية وأجواء آمنة وانسيابية عالية في حركة المرور.

وإستبقت إعمار العقارية العد العكسي لوداع 2020 بعد عكسي تكلل بجاهزية وسط مدينة دبي، حاضنة أعلى نطحة سحاب في العالم، لاستقبال حشود المحتفلين القادمين اليه من ربوع الدولة ومن مختلف بقاع العالم.

4 شهور

خصصت الشركة فريق متكامل من العاملين في مجال التصميم والهندسة والإدارة المجتمعية وتسويق الفعاليات بالتخطيط وتنظيم الحدث لمدة تزيد على أربعة أشهر من أجل تقديم عرض مذهل غير مسبوق يعلن عن بداية عقد جديد.

وتتضمن العروض الاحتفالية، عرضاً الألعاب النارية، وعرضا الصور على واجهة البرج، والتي تتميز بنظام إضاءة LED والعروض الموسيقية، وعرض النافورة الراقصة، ويمكن للجميع من مختلف أرجاء المدينة التوجه إلى أي منطقة من مناطق المشاهدة العائلية في وسط مدينة دبي للاستمتاع بمشاهدة العرض المميز الذي من المتوقع أن يستقطب مئات الآلاف من الزوّار.

وسيستمتع زوار الحدث الذي سيزين منطقة وسط مدينة دبي أو من يتابعونه عبر البث الحي أو الرقمي من جميع أنحاء العالم بعروض وأجواء احتفالية مبهرة. إضافة إلى ذلك تستقبل حديقة البرج العائلات للاستمتاع بالعروض الحية وستتوفر أيضا منافذ الأطعمة والمشروبات وشاشة عملاقة ستقوم بعرض احتفالات ليلة السنة من جميع أنحاء العالم.

تدابير وقائية

وأكدت إعمار تطبيق التدابير الوقائية اللازمة بما في ذلك تركيب كاميرات الكشف الحراري في جميع مرافقها التي ستضم تجمعات بشرية خلال فعالية ليلة رأس السنة 2021. إضافة إلى أنظمة الدفع غير التلامسية والتعقيم المستمر لمرافقها إلى جانب تطبيق قواعد التباعد الجسدي امتثالا للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي فرضتها الجهات الحكومية للحد من انتشار الوباء.

وستتزين منطقة وسط مدينة دبي بالأجواء الاحتفالية والديكورات البديعة احتفاء بالحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم كل عام. إضافة إلى ذلك فإنه سيتم مزامنة عروض نافورة دبي مع الألعاب النارية والعروض الضوئية الأخرى لتقديم حدث يعبر عن احتفالية دبي واهتمامها بهذه الفعالية.

كما ستفتح المطاعم والفنادق الكائنة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد باب الحجوزات للفعالية.

عرض لائق

قال العضو المنتدب في شركة إعمار العقارية، محمد علي العبار، "نؤمن بأن تقديم عرضٍ يليق بمكانة دبي العالمية، هو مسؤوليةٌ كبيرة تقع على عاتقنا، كما أننا عقدنا العزم على تقديم حدثٍ أكبر وأكثر تميّزاً هذا العام". وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحدياتٍ جمّة، فإننا ما زلنا متّحدين، وسنستقبل العام الجديد ونحن أكثر قوةً من ذي قبل. إن رسالة دبي للعالم هي الأمل والتفاؤل والإيجابية، وهي الدروس التي استلهمناها من القيم الإيجابية التي يمثلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي تعلّمنا منه أيضاً بأن الإرادة هي السلاح الحقيقي الذي يمتلكه الإنسان ليقهر به المستحيل وكل ما يبدو غير قابلٍ للتحقيق.

ونحن من جانبنا، سنبذل كل ما بوسعنا لتطبيق تلك القيم ونشر السعادة والإيجابية بين الناس من خلال تنظيمنا لاحتفالية إعمار لرأس السنة 2021".

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