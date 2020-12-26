التخفيضات الكبرى ترفع التسوق إلى الذروة في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ، تصوير : دينيس مالاري

سجلت مراكز التسوق في دبي اليوم ذروة معدلات الزوار مع الحرص على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث بدأ المتسوقون بالتدفق إلى المراكز للاستفادة من العروض والتخفيضات الموسعة التي تم طرحها بمناسبة مهرجان دبي للتسوق.

وشهد اليوم السبت إطلاق المهرجان لعرض عرض 12 ساعة من التخفيضات الكبرى الذي يعدّ أحد أضخم عروض التجزئة على مدار السنة وذلك ضمن الفعاليات المتميزة للحدث في دورته لهذا العام، واستضافت مراكز التسوّق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في دبي وهي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«ماي سيتي سنتر البرشاء» و«سيتي سنتر الشندغة» اليوم من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً عرض 12 ساعة من التخفيضات ليقدم للمتسوقين فرصة الحصول على المنتجات المفضلة لديهم بأسعار مخفضة وبنسب بين 25 وحتى 90 %. وتزامن عرض 12 ساعة من التخفيضات مع اليوم الأول من انطلاق تخفيضات مهرجان دبي للتسوّق السنوية لموسمي الخريف والشتاء في هذا العام حيث تقدم مراكز التسوّق والمتاجر في أنحاء دبي تخفيضات تصل قيمتها إلى 75 %.

وابتداء من يوم غد الاحد، تعود مفاجآت مهرجان دبي للتسوق مرةً أخرى لتقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة في مختلف أنحاء المدينة خلال الدورة الحالية من المهرجان، حيث تتضمن مفاجآت التجزئة الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير. ويتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

وسيتمكن مستخدمو سناب شات في المدينة من تجربة عدسة سناب جديدة ذات طابع فريد كل أسبوع، وهو ما يضمن تحديثاً مستمراً للمحتوى الاجتماعي الخاص بهم. ويتوجب على المستخدمين مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان لاستكشاف العدسة.

وتبدأ تجربة مهرجان دبي للتسوق غدا مع متجر الملابس والإكسسوارات الكندي أردين في برجمان، حيث يمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإكسسوارات والملابس الرياضية والأحذية ومنتجات التجميل وغيرها الكثير، وكل ذلك بأسعار أقل من 59 درهماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز