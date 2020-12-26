12 ساعة تخفيضات هائلة في دبي اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

يقدّم مهرجان دبي للتسوّق اليوم السبت عرض 12 ساعة من التخفيضات الموسّعة الذي يعدّ أحد أضخم عروض التجزئة على مدار السنة وذلك ضمن الفعاليات المتميزة للمهرجان في دورته لهذا العام.

وتستضيف مراكز التسوّق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في دبي وهي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«ماي سيتي سنتر البرشاء» و«سيتي سنتر الشندغة» اليوم السبت من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاًعرض 12 ساعة من التخفيضات ليقدم للمتسوقين فرصة الحصول على المنتجات المفضلة لديهم بأسعار مخفضة وبنسب بين 25 وحتى 90%.

ويتزامن عرض 12 ساعة من التخفيضات مع اليوم الأول من انطلاق تخفيضات مهرجان دبي للتسوّق السنوية لموسمي الخريف والشتاء في هذا العام حيث تقدم مراكز التسوّق والمتاجر في أنحاء دبي تخفيضات تصل قيمتها إلى 75%.

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