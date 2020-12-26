دبي ضمن أفضل وجهات الزيارة عالمـياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي ضمن قائمة أفضل مدن الزيارة في العالم التي أصدرها موقع «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» مؤخراً، وضمت أبرز الوجهات العالمية.

وذكر التقرير، أن مناظر خلابة للخليج العربي وأنشطة تخطف الأبصار ومعالم تاريخية في انتظارك في دبي، حيث تعج المدينة الشرق أوسطية بالعديد من أبرز معالم الجذب في العالم وأكثرها تفرداً بما في ذلك برج خليفة ودبي مول وسكي دبي الداخلي، موضحاً أن المدينة لا تزال محافظة على تراثها، كما يظهر في «حي الفهيدي التاريخي» وأسواق الذهب والتوابل التقليدية، وعند الحاجة إلى استراحة من صخب المدينة، يمكن التوجه إلى شاطئ جميرا الرملي.

وقال: إن دبي عاشقة للخيال بآفاق تتألق كالمنارات على الخلفيات الصحراوية، حيث يتدفق الناس من أنحاء العالم على هذه الواحات المتلألئة باعتبارها مكاناً لقضاء العطلات، بفضل شواطئ الخليج العربي الرائعة ذات اللون الكريمي ومشهد الطهي الدولي ومناطق الجذب السياحي الأكبر من الحياة، وبحسب التقرير فالمدينة لا تزال تنمو، فالخطط قائمة لبناء شيء أكبر وأفضل.

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