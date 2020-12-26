الشباب يقود تصرفات عقارات دبي 2020

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تفوّق المستثمرون الشباب عن باقي الأعمار في قيمة وحجم التصرفات العقارية في دبي خلال 2020.

وبدت فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 عاماً هي الأكثر فاعلية وحيوية وتأثيراً في سوق عقارات دبي متفوقين على الكبار في السن ومختلف الأعمال في عدد وقيمة المعاملات العقارية.

وبحسب مؤشرات رسمية فإن الفئات العمرية بين 15 عاماً وحتى 65 عاماً فما فوق (وهم من التجار وأصحاب الشركات المخضرمين في السوق) تقود الحراك في سوق دبي العقاري، ومع ذلك بقيت الغلبة المؤثرة لمن هم في المتوسط العمري لتلك الفئات.

وبحسب تحليل «البيان الاقتصادي» حرّك من تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عاماً أكثر من 69 مليار درهم في سوق عقارات دبي خلال 2019 إذ بلغت حصتهم من القيمة الإجمالية للتصرفات 30.7% وكان أقرب منافسيهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاماً وبلغت حصتهم من إجمالي التصرفات 23.7%.

وبلغت حصة المتعاملين بين 25 و35 عاماً نحو 17.9% يليهم الفئة بين 55 و65 عاماً وبلغت حصتهم 16.9%.

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