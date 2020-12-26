الإمارات مركز ابتكار مفتوح للتجارة الإلكترونية

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

قفز حجم الطلب على التسوّق الإلكتروني في الإمارات 300% خلال النصف الأول من العام الحالي بدعم انتشار منصات التسوق الإلكتروني المختلفة في الدولة وانتعاش الاستثمارات في القطاع مؤخراً.

وأكد خبراء تسوّق إلكتروني أن ظهور جائحة «كورونا» ساعد على انتشار عمليات التسوق عبر الإنترنت خاصة في فترات الإغلاق أثناء برنامج التعقيم الوطني حيث تحول الكثير من المستهلكين إلى منصات التسوق الإلكترونية بديلاً عن أنماط التسوق التقليدية.

وأشار الخبراء إلى تحوّل الدولة إلى مركز ابتكار مفتوح للتجارة الإلكترونية، خصوصاً بعد «كوفيد 19»، مؤكدين أن النظام البيئي دائم التطور في الدولة، وزيادة اعتماد التجارة الإلكترونية التي رفعت وتيرة المنافسة المستمرة في السوق تدعم على وجه الخصوص مكانة دبي كوجهة رائدة في نمو سوق التجارة الإلكترونية السريع.

وتوقع الخبراء دخول 100% من جميع متاجر التجزئة عالم التسوق من خلال الإنترنت وزيادة استثماراتها في تطوير منصات تسوق.

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