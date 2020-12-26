الإمارات تتصدّر التحوّل الرقمي في التأمين

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تتصدر الإمارات إقليمياً في التحول الرقمي ضمن قطاع التأمين عبر استخدام وتوظيف مختلف وسائل التكنولوجيا، فيما تحتل مكانة عالمية بارزة ضمن القطاع مع زيادة الاعتماد على المنظومات الذكية والتقنيات المتطورة.

وقال محمد بدر أبو حية، مدير أول دائرة تكنولوجيا المعلومات في «طوكيو مارين للتأمين – دبي»، إن التكنولوجيا والرقمنة تفرض تحولاً كبيراً في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تشمل العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك التأمين، الذي بات تحول خدماته إلى رقميةٍ مسألة استراتيجية تسعى الشركات إلى تحقيقها باعتبارها إحدى المميزات التنافسية، خصوصاً في ظل أزمة «كوفيد 19».

وأضاف أن الإمارات أصدرت التشريعات اللازمة من خلال هيئة التأمين لضبط وضمان فاعلية عمليات التحول الرقمي في القطاع، ما سهل إجراءات عملية شراء وثيقة التأمين من المنزل والإبلاغ عن المطالبات إلكترونياً.

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