70 % إشغال «جلف كورت-بيزنس باي» خلال الأعياد

المصدر: دبي - البيان

أعلن فندق جلف - كورت بيزنس باي، التابع لمجموعة فنادق الخليج البحرينية، تحقيق نسبة إشغال عالية وصلت إلى حوالي 70% خلال موسم الأعياد ومهرجان التسوق.

ويرجع ذلك إلى الأنشطة الترفيهية وتوافد أعداد كبيرة من السياح خلال هذا الموسم. وخلال هذه الفترة، أعلن الفندق إطلاق قائمة المأكولات البحرينية الأصيلة في مطعم «كافيه ديليس»، إلى جانب توسعة المساحة الخارجية التي تطل على قناة دبي المائية في شارع الأبراج في الخليج التجاري.

وقالت إيمان سيامي، مديرة العلاقات العامة والتسويق في فندق «جلف كورت- بيزنس باي»: «تشهد الدولة إقبالاً مميزاً وزيادة كبيرة في نسبة السياح من مختلف دول العالم، لذا ارتأينا أن نقوم بإضافات وتوسعات جديدة ليكتشف الجميع أننا الوجهة المثلى للطعام البحريني الأصيل، وتتيح لنا في الوقت نفسه تعريف زوارنا بأصول وكرم الضيافة البحرينية، كجزءٍ من معايير الضيافة التي تشتهر بها مجموعة «جلف للفنادق».

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