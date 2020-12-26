فعاليات احتفالية استثنائية في «وافي مول» خلال ديسمبر

المصدر: دبي-البيان

اشتهر وافي مول باحتفاله السنوي خلال شهر ديسمبر، وقد بذل المعنيون هذا العام قصارى جهدهم ليكون هذا الموعد السنوي احتفالاً استثنائياً يبقى في الذاكرة من عام إلى آخر بعنوان December to Remember. فهذا الحدث الشتوي سيعود مرة أخرى، بشكل أكبر من أي وقت مضى، خلال شهر ديسمبر.

وفي ظل الظروف الصعبة التي شهدها هذا العام والتي فرضت على العائلات أن تتباعد وتفوّت الكثير من اللحظات معاً، قمنا بتنظيم فعالية تحترم بروتوكولات الوقاية من فيروس كوفيد-19 لنمكّن العائلة بأكملها من الاجتماع والاستمتاع بهذه التجربة ونوفر بيئة مؤاتية وآمنة للكبار والأطفال على حد سواء.

سوف يتحول وافي مول إلى مدينة أوروبية أصلية مع مشاهد العطلات والأصوات التي تتميز بآلاف الأضواء المتلألئة والديكورات الاحتفالية والموسيقى الحية. وتم تطبيق تقنية عالية في جميع جوانب فعالياتنا وسيكون هناك الكثير من المفاجآت. وستكون نوافذ المنازل عبارة عن شاشات بلازما يظهر فيها كل منزل فعالية مختلفة. وستعود شجرة كريسماس التي يبلغ طولها 52 قدمًا.

تتألف الأحداث الترفيهية المباشرة هذا العام من فناني المشي على سيقان خشبية ومسيرات وموسيقيين محليين يمكنك العزف معهم على جميع أغاني الموسم المفضلة لديك. وسيتم إقامة ورشة عمل كاملة لبابا نويل.

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