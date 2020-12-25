موسم العُطلات يُنعش حركة السفر في مطار دبي

المصدر: دبي – عمرو عادل

نشطت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي، وخصوصاً على متن طيران الإمارات، لتشهد عودة إلى مستويات العام الماضي مع انطلاق موسم عطلة أعياد رأس السنة الميلادية وإتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية في أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والموظفين من فيروس «كوفيد 19».

وأظهرت مقاطع فيديو حديثة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، اطلع عليها «البيان الاقتصادي» تدفقاً كبيراً للمسافرين على مطار دبي الدولي مع بدء موسم العطلات.

وبحسب المقاطع التي تم التقاطها من المبني رقم 3 المخصص لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي، تظهر صفوف المسافرين القادمين بالآلاف في طريقهم لإنهاء إجراءات الدخول إلى دبي لقضاء عطلة رأس السنة.

وتوقعت «طيران الإمارات» في بيان سابق أن يشهد الطلب على السفر في موسم العطلات، طفرة كبيرة، حيث يصل عدد المسافرين من وإلى دبي إلى 400 ألف، وقالت الناقلة إنه من المتوقع أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر المبنى 3 بمطار دبي الدولي على 200 ألف راكب.

وتستعد مطارات دبي في هذا التوقيت من كل عام لمواكبة أوقات الذروة المتوقعة في المطار، حيث يتعاون فريق العمل بأكمله بشكل وثيق مع جميع شركاء الخدمة في مطار دبي لضمان رحلة سلسة للعملاء، من لحظة وصولهم إلى المطار إلى لحظة مغادرتهم، فضلاً عن توفير موظفين إضافيين في مختلف مرافق المطار الرئيسة لضمان توفير رحلة سلسة للمسافرين.

وقال ياسين دياب، المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، إن مؤشرات حركة السفر خلال فترة الأعياد ورأس السنة الميلادية تشير إلى وجود حركة كبيرة إلى داخل الإمارات بشكل عام، ما يعكس زيادة الثقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها المرافق السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران إلى جانب رغبة الزوار في الاستمتاع بالأجواء المثالية في الدولة مقارنة بالأجواء في العواصم السياحية الأوروبية والعالمية.

ولفت إلى أن الزوار الأوروبيين وبعض الجنسيات العربية لهم النصيب الأكبر من حجوزات الطيران إلى الإمارات هذا العام.

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