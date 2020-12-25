«أدنوك» تبقي تخفيضات إمدادات آسيا

المصدر: (سنغافورة – رويترز)

قالت مصادر أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أبقت على تخفيضات إمدادات الخام للعملاء بعقود محددة المدة في آسيا مستقرة إلى حد كبير في فبراير مقارنة مع يناير. وتخفض الشركة الإمدادات للمشترين بعقود محددة المدة ضمن التزام الإمارات بتقليص الإنتاج بموجب اتفاق بين منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا ضمن المجموعة التي تعرف أيضا باسم أوبك+.

وقالت المصادر إن أدنوك أخطرت عملاءها بأن إمداداتهم في فبراير من خامي مربان وداس ستتقلص بين 18 و20 % في حين سيجري تخفيض إمدادات أم اللولو 5 % موضحةً أنه من المقرر تخفيض إمدادات خام زاكوم العلوي 18 % في فبراير.

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