دبي تعزز مكانتها مركزاً حضرياً بدعم البنية التحتية المتطورة

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

أكدت «يورو نيوز»، أن دبي تواصل نموها كمركز حضري، وأن الحفاظ على زخم هذا النمو، يتطلب ضرورة استمرار توسع البنية التحتية، وشبكة النقل العام. وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته مؤخراً، أنه في غضون 15 عاماً، توسعت الشبكة لتشمل أنظمة المترو والترام والحافلات وسيارات الأجرة المائية وخدمات النقل، بما في ذلك أسطول من السيارات الكهربائية.

لكن هذه لن تكون الوسيلة الوحيدة للسفر في المستقبل القريب. وخص التقرير نظام «فيرجن هايبرلوب»، الذي وصفه بأنه نظام نقل تحت الأرض، يتضمن كبسولات داخل أنابيب مفرغة، تحمل الركاب بسرعات عالية. قائلاً إن المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين يورو، سيقلل وقت السفر بين دبي وأبوظبي، مما يزيد قليلاً عن ساعة، إلى حوالي 12 دقيقة.

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