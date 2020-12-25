«حدوتة مصرية» تتوسع خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: (دبي - البيان)

احتفلت مؤسسة «حدوتة مصرية»، بافتتاح فرعها الثاني في ابن بطوطة مول، على هامش انطلاق مهرجان دبي للتسوق، والمؤسسة التي تتألف من سلسلة مطاعم بدولة الإمارات، إلى جانب مطعم باراكودا للمأكولات البحرية، ومطعم البيس الإيطالي، ومركز سويتش بولينغ بابن بطوطة مول، وأدفنشر باركس للترفيه وألعاب الأطفال وباركس كافيه بشارع الوصل.

وقال محمد يونس المدير التنفيذي بالمؤسسة، إن «حدوتة مصرية»، قد شهدت تطوراً جديداً منذ تأسيسها في دبي في عام 2011، لتحمل عبق مصر بتراثها وثقافتها وعادتها الأصيلة، وقال إن المؤسسة تستعد لخطة توسع خلال الفترة المقبلة، تبدأ بافتتاح فرع جديد لمطعمنا الإيطالي البيس، المطعم الثاني بالصفا الأولى، وسنبدأ بتجديد وتطوير فرع الشيخ زايد خلال بداية العام المقبل.

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