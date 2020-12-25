عروض ترويجية واستعراضات حصرية بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

حققت فعاليات سوق «اتصالات ماركت أو تي بي» من الموسيقى والترفيه والأزياء والمأكولات، نجاحاً كبيراً بين سكان دبي وزوارها خلال الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق.

واستمتع ضيوف السوق الذي يُقام في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، ويضم 100 علامة تجارية متخصصة في التجزئة و27 بائعاً للمأكولات والمشروبات، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، بحفل للنجمين حسين الجسمي وتامر حسني خلال اليوم الأول من الافتتاح، بالإضافة إلى حفل آخر لمطربة البوب العالمية آن-ماري ودي جي فرقة كلين بانديت في اليوم الثاني.

واستكشف الزوار خلال هذا الأسبوع الحلة الجديدة للسوق والمستوحاة من توجه ثقافي جديد يطلق عليه NEWTRO، وهو اسم يمزج بين الكلمتين «New» والتي تعني «الجديد» و«Retro» والتي تعني «القديم»، وهو عبارة عن توجه شائع وجديد يجمع بين التسعينيات والثقافة المعاصرة الكورية واليابانية.

وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مع الجاليات الكورية واليابانية في دولة الإمارات لاستضافة أنشطة ثقافية مثل عروض الفلوت اليابانية وتحديات رقص البوب الكوري.

ويستقبل «اتصالات ماركت أو تي بي» الزوار حتى 2 يناير. ويفتح السوق أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً، وأيام الخميس من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل، وأيام الجمعة والسبت من 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل، مع الالتزام بجميع قواعد وإجراءات الصحة والسلامة.

الخوانيج ووك

وتستضيف «الخوانيج ووك»، وجهة التسوق والترفيه المجتمعية الجديدة في منطقة الخوانيج، عرضاً ترفيهياً حياً لشخصية «ماد هاتر» المقتبسة من كتاب المغامرات الشهير للأطفال «أليس في بلاد العجائب» للكاتب لويس كارول، وذلك من 24 حتى 30 ديسمبر 2020.

وتضم الفعالية ثلاثة عروض مختلفة لشخصية «ماد هاتر» برفقة صديقه المفضل «دورماوس»، حيث تمثل العروض الثلاثة الجوانب المختلفة لهذه الشخصية التي ستستضيف حفلة شاي داخل الوجهة.

وسيسلط العرض الأول Merry Mad Hatter الجانب السعيد والإيجابي من هذه الشخصية، في حين يقدم العرض الثاني Mad as a Hatter الجانب المظلم والمخيف، ليتحول بعدها في العرض الأخير Bashful Mad Hatter إلى شخصيته الخجولة والمحببة.

وسيستمتع الأطفال باللقاء بشخصيات «أليس» و«وايت كوين» و«كوين أوف هارتس» التي ستتجول في أنحاء الوجهة لالتقاط أجمل الصور التذكارية.

‎ متسوقة تربح ربع كيلو ذهب

وطرحت مصممة المجوهرات العالمية مها السباعي مجموعتها الجديدة «أثر»، خلال مشاركتها في مهرجان دبي للتسوق ضمن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

‎وعبرت السباعي عن سعادتها بالانطباع الذي تركته المجموعة الجديدة لدى المشاركين والمتسوقين في المهرجان، مؤكدة أن الإقبال كان رائعاً للغاية. ‎وأشارت في تصريحات إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لها في مهرجان دبي للتسوق عن طريق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان ولجميع المتسوقين.

‎وأضافت: «طرحت في المهرجان مجموعة جديدة لموسم الهدايا بأسعار مشجعة، وخلال الفترة الماضية طرحت حكاية الياسمين، المرحلة الثانية من الياسمينة الدمشقية التي أطلقناها قبل ثلاث سنوات، ولاقت إقبالاً كبيراً، وأنا سعيدة جداً بالنتائج». ‎وتابعت: «أشكر مشرفي المهرجان ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات والقائمين عليها للمبادرات لدعم قطاع تجارة المجوهرات».

«أمريكان راج سي»

ويستضيف متجر «أمريكان راج سي» في دبي مول عدداً من أفضل فناني الاستعراض الحر ورقص البريك دانس والدي جي والمطربين، للترفيه عن المتسوقين وإسعادهم خلال مهرجان دبي للتسوق.

وسيستفيد زوار قاعة الأزياء في دبي مول بتخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة من المستلزمات الضرورية حتى يوم 27 ديسمبر، بالإضافة إلى إمكانية استكشاف إصدارات محدودة من المنتجات الناتجة عن تعاون العلامات التجارية الكبرى وفعاليات الإطلاق الحصرية لمنتجات الأزياء الخاصة بما في ذلك إطلاق مجموعة متنوعة من القمصان والقبعات الجديدة.

ويستضيف متجر أمريكان راج سي يوم 25 ديسمبر مسابقة كبرى للدي جي مع مجموعة من الدي جي العالميين الذين يتنافسون للفوز بجائزة قيمتها 10 آلاف درهم.

كشخة خصومات استثنائية

وتعرض متاجر كشخة خلال مهرجان دبي للتسوق فرصة للتسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر في جميع أنحاء الإمارات بخصومات عناصر مختارة تبدأ من 25 % إلى 75 %.

قال أميت ياداف، مدير التسويق الأول بكشخة: يعد مهرجان دبي للتسوق أحد أكبر مهرجانات التسوق، ويسعدنا في كشخة أن نكافئ عملائنا ونوفر لهم خصومات التي لا تقبل المنافسة. معروض في متاجرنا ومنصاتنا على الإنترنت، مجموعة رائعة من الجلابيات، والحجاب، والملابس المحتشمة، وملابس النوم بأسعار لا تصدق.

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