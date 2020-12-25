4.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي أكثر من 4.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 900 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 92 مبايعة للأراضي بقيمة 482.59 مليون درهم و808 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

مبايعات الشقق

ما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

الرهونات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.62 مليار درهم منها 93 رهونات أراضٍ بقيمة 2.06 مليار درهم و233 رهونات فلل وشقق بقيمة 561.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 282 مليون درهم.

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