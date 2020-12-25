مبادرة «الكوتشنج» تدعم ريادة الأعمال في الدولة

المصدر: الشارقة - البيان

أتاحت المبادرة الوطنية للكوتشنج «الارتقاء» - الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في الإمارات - فرصاً كبيرة أمام قطاع ريادة الأعمال وعززت التوجه نحو الابتكار والتحول الرقمي خلال فترة جائحة «كوفيد19»، حيث كتبت الجائحة فصلاً جديداً لقطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات في مرحلة التحول الاقتصادي بكافة المجالات وقطاعات الأعمال خلال 2020.

وقال عبدالله الحديدي، عضو المبادرة الوطنية للكوتشنج «الارتقاء» - الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في الإمارات - أن الابتكار يستهدف التحول بالأفكار إلى واقع ملموس، مؤكداً أن الابتكار بمشروعات ريادة الأعمال ليس رفاهية إنما أصبح حاجة ماسة وسط تزايد المشكلات والتحديات التي تحتاج إلى حلول ريادية وهذا يؤكد وجود الفرص التي أنتجتها الأزمات.

وعلى سبيل المثال في السابق كان التسوق في المحلات (التقليدي) والإلكتروني متاحين على حدٍ سواء، إلا أنه خلال جائحة «كوفيد19» زاد الإقبال على التسوق الإلكتروني وعظُمت الحاجة إليه كشرط أساسي للاحتياط ضد مخاطر الإصابة كذلك الحال لكل مزودي الخدمات الذين كانوا يعتبرون أنفسهم وأعمالهم بعيدة عن نطاقات الاعتماد على التكنولوجيا أو تفعيل التحول الرقمي.

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