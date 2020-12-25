خالد بن محمد بن زايد يتفقد المجتمعات السكنية في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تفقّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عدداً من المشاريع السكنية التي تطورها شركة الدار العقارية في جزيرة ياس، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والسكنية عالمية المستوى وأسرعها نمواً في العاصمة، وشملت زيارة سموه مجمعات «ووترز إج»، و«أنسام»، و«ويست ياس»، و«ياس ايكرز»، و«مايان».

رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد كل من محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تناولت الزيارة مناقشة عدة موضوعات من بينها الأسس القوية التي تتمتع بها السوق العقارية في أبوظبي والدور المتنامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز النمو المستدام وترسيخ الاستقرار والثقة في القطاع.

تطوير

وقد زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد عدداً من المجتمعات السكنية المتكاملة التي تطورها شركة الدار العقارية في جزيرة ياس، كما اطلع على مستجدات التزام الشركة في بناء مشاريع تطويرية عالية الجودة وبأسعار مناسبة بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي المتمثّلة في تعزيز سُبل العيش وجوّدة الحياة في الإمارة.

كما اطلع سموّه على الجهود والمساعي المبذولة من جانب شركة الدار العقارية في إرساء أسس مجتمعات تعلو فيها قيم السلامة الصحية والشمولية وتنصهر فيها مختلف مكوّنات النسيج الاجتماعي والثقافي بشكل تام.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المشاريع التي زارها سموّه تحتضن مجموعة واسعة من المرافق التي تعزز نمط الحياة الصحية وتحثّ الأفراد على اتباعها، بما في ذلك المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والجري وصالات الألعاب الرياضية هذا بجانب المساحات الخارجية في الهواء الطلق والمنتزهات.

وقد اطلع سموّه على سير العمل والتقدم المحرز في أحد المشاريع السكنية الجديدة التي تطوّرها شركة الدار والذي سيوفر وحدات سكنية عالية الجودة لموظفي ذراعها المتخصصة بقطاع الضيافة والتجزئة في قلب جزيرة ياس.

تقنيات

وتضمنت زيّارة سموّه مناقشة عدد من الموضوعات المهمة كان من بينها أحدث الممارسات والتقنيات المبتكرة التي تتبنّاها شركة الدار في مشاريعها، وذلك ضمن جهودها المبذولة في تسخير إمكانات مختلف الحلول التكنولوجية والآليات النوعية لتطوير مشاريع عقارية وبيئة عيش مستدامة في جميع أنحاء أبوظبي. ويشمل ذلك تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمستخدمة حالياً في تشييد أول مبنى هيكلي ثلاثي الأبعاد بالكامل عالمياً من قبل شركة الدار في ملعب الغولف «ياس ايكرز».

كما استمع سمو الشيخ خالد خلال زيارته إلى شرح من محمد خليفة المبارك وطلال الذيابي حول التزام الدار بدمج وترويج مبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية عبر كافة أعمالها، لا سيّما في مجالات تطبيق المعايير البيئية وتقليل البصمة الكربونية وشراء المواد والخامات وتوفير ظروف عمل جيّدة لفريق العمل، إلى جانب قيام الشركة بتنفيذ ممارسات التنمية المستدامة كجزء من برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة.

فرص

وشدد سموه على أهمية توسيع نطاق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة ليشمل القطاع العقاري، مؤكداً على المكتسبات المستدامة التي يمكن أن يجلبها البرنامج للاقتصاد المحلي وتحديداً قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تطرّق سموّه إلى دور البرنامج في توفير فرص عمل نوعية وبرامج تدريبية تعزز مهارات الكوادر الإماراتية، خاصة وأن هذا البرنامج يُعد أولوية قصوى بالنسبة لشركة الدار.

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