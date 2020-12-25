مكتب أبوظبي للمؤتمرات يطلق تجارب ثقافية مخصصة لرواد الأعمال

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الجهة المشرفة على دعم وتطوير قطاع سياحة الأعمال والترويج لفعاليات الأعمال في أبوظبي، عن عدد من التجارب الثقافية المخصصة لرواد الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال سلسلة من الحلقات الإلكترونية والندوات الافتراضية، كجزء من استراتيجية مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض لدعم وتطوير قطاع سياحة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية في هذا المجال.

واستناداً لما تتمتع به أبوظبي من تنوع في وجهاتها الثقافية والترفيهية والتجارب الاستثنائية التي توفرها، أطلق المكتب سلسلة من التجارب الثقافية المخصصة لرواد قطاع سياحة الأعمال، وذلك بالتعاون مع نخبة من الفنانين المحليين وعدد من شركات تنظيم الفعاليات.

ومن خلال الشراكة مع متحف اللوفر - أبوظبي، تتيح المبادرة لرواد الأعمال ومنظمي الفعاليات فرصة حصرية لتنظيم واستضافة حدثهم في واحد من أعرق المتاحف في الإمارة، إضافة إلى سلسلة من ورش العمل الجماعية من تقديم الفنانة الإماراتية فاطمة فرح.

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