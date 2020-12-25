شركة تطور ألواح ألمنيوم مقاوم للحريق

المصدر: (دبي - البيان)

نجحت شركة ميتال بلاست انديستريز، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة الأعمال المتنوعة متعددة الجنسيات مالك العالمية القابضة، في تطوير نواة ألواح الألمنيوم المركب (ACP) المقاوم للحريق من الدرجة (A1) ونظام ربط خاص حصري لألواح ألوبوند المقاوم للحريق من الدرجة (A1)، ما سيقلل من انتشار الحريق في المباني الشاهقة على مستوى العالم.

ويعد هذا تقدماً معرفياً مذهلاً في التكنولوجيا، كما يُعد بمثابة تغيير في قواعد اللعبة لما يخص معايير الواجهات الخارجية المقاومة للحرائق ويجعل من ألوبوند المقاومة للحرائق من الدرجة (A1) الألواح المركبة الأكثر أمانًا والأعلى مقاومةً للحريق في العالم.

وقال عدنان المالك، مؤسس شركة ميتال بلاست انديستريز ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مالك العالمية القابضة، «ستقلل التقنية الجديدة حوادث الحريق في الهياكل المدنية وتنقذ الممتلكات والأرواح في جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بأن نكون أول مصنع لتصنيعها في الشرق الأوسط وذلك ضمن صناعتنا الرائدة في المنطقة الحرة بالحمرية، حيث طور المنتج الذي غير قواعد اللعبة على يد فريق البحث والتطوير الخاص بنا وسيتم تصديره قريبًا إلى أسواق أخرى في العالم وسنسعى إلى جعل العالم أكثر أمانًا باستخدام ألواح ألوبوند من الدرجة (A1)».

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