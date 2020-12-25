الإمارات تتصدر المنطقة بــ47 منطقة صناعية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكدت موانئ أبوظبي، أن المناطق الصناعية البارزة في العالم والتي تتمتع بقدرات تنافسية، توفر بيئة جاذبة للاستثمارات ومضمونة النتائج المستقبلية للشركات التي تعمل انطلاقاً منها مشيرة إلى نحو 100 منطقة صناعية بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأسيس مقار للأعمال فيها.

وأظهرت ورقة بحثية بعنوان «اعتبارات اختيار المناطق الصناعية - ضمان نتائج الاستثمارات الرأسمالية الضخمة طويلة الأمد» طرحتها موانئ أبوظبي، تربعت دولة الإمارات على رأس القائمة بـ47 منطقة وبفارق كبير عن أقرب منافسيها في منطقة الشرق الأوسط، ولفتت إلى أن الأردن تضم 16 منطقة، تليها السعودية ومصر بـ10 مناطق لكل منهما، ثم سلطنة عمان بخمس مناطق، والكويت أربع مناطق، والبحرين ثلاث مناطق.

وأكد عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي أهمية وضع السياسات ومواصلة تطويرها تماشياً مع المتطلبات التي قد تطرأ، وقال: «شكلت مرونة السياسات أحد أبرز عوامل نجاح دولة الإمارات في تطوير المناطق الاقتصادية، وأصبحت جهود إمارة أبوظبي في قطاع المناطق الصناعية وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مثالاً يحتذى به عالمياً إذ نجحت في وضع أسس راسخة لمناخ اقتصادي يهدف في المقام الأول إلى ضمان التنافسية في استقطاب المستثمرين والشركات للعمل انطلاقا من مناطقها الصناعية، مستفيدة في ذلك من خدماتها التي تحقق الكثير من القيمة لهم كعامل جذب».

وخلصت الورقة إلى أن قنوات الربط متعدد الوسائط والقدرات اللوجستية تندرج أيضاً ضمن الاعتبارات المهمة للشركات في اختيار منطقة صناعية ما، وأوردت مثال المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي التي تتمتع بموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من 100 سوق عالمي عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ما يوفر بيئة مثالية لمعظم الشركات.

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