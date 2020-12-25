تعزيز التعاون بين «دبي للذهب» وتجار المجوهرات الإسرائيليين

المصدر: دبي- البيان

رحبت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بجمعية تجار المجوهرات الإسرائيليين، في خطوة تهدف لتعزيز الروابط التجارية، ولتعريف الوفد الإسرائيلي ببيئة الأعمال في دبي والمزايا التنافسية والعكس.

وبحضور أعضاء رفيعي المستوى من كلا الوفدين، تناول الاجتماع سبل زيادة التعاون بين البلدين، وناقش القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الوفدان على المشاركة في معارض بعضهما البعض، والتي ستساعد على تنويع خططهما نحو تحقيق أهدافهما التنموية.

تتماشى هذه الخطوات المهمة مع جهود دبي لتعزيز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاقتصاد غير النفطي للدولة.

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