مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يستعرض البعد الاجتماعي للريادة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد قادة أعمال شاركوا في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الأهمية الاستثنائية لدورة هذا العام، حيث تنعقد في ظل ظروف اقتصادية غير طبيعية وطموحات اجتماعية بتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة «كورونا» على قوة واستقرار الأسواق في العالم، وأشار المشاركون إلى أن ريادة الأعمال لا تشكل فقط أحد الأنماط التجارية السائدة، بل هي إحدى الأدوات الرئيسة لاستنهاض النمو والتنمية في العالم أجمع.

وقالت نجلاء المدفع مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «اتسم المهرجان بأهمية بالغة، حيث هدف إلى تسليط الضوء على أهمية البعد الاجتماعي للريادة في هذا الوقت بالذات حيث تأثرت اقتصادات الدول بأشكال ومستويات مختلفة، ما فسح المجال أمام رواد الأعمال لإثبات أهمية وجودهم وثقافتهم لمساعدة مجتمعاتهم على توفير الاحتياجات الأساسية في ظل هذه الظروف».

وأضافت: «أظهر المهرجان الإمكانات الرائدة لرواد الأعمال وإبداعاتهم الرامية إلى صنع التغيير من خلال تطوير حلول تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، حيث وجه المهرجان دعوة صريحة لرواد الأعمال أن ما يشهده العالم حالياً جراء الأزمة الصحية العالمية يتيح لهم فرصة كبيرة لصنع التغيير في مجتمعاتهم والارتقاء إلى مستوى احتياجات العالم والمساعدة في تشكيل مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً».

وتناول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، أحد شركاء مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2020، علاقة المستثمرين برواد الأعمال وكيفية توظيفها في خدمة المجتمعات وتحقيق تطلعاتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز