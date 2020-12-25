3000 طالب يتقدمون لبرنامج «بناء عقول الغد»

المصدر: دبي- البيان

أعلن برنامج «تطوَّر: بناء عقول الغد»، المقدَّم من بنك «إتش إس بي سي»، بالشراكة مع منصة «بوتنشل.كوم»، تلقيه ما يزيد على 3000 طلب تسجيل من الطلبة في الإمارات ودول عربية أخرى.

وشهدت النسخة الثالثة من البرنامج تزايد أعداد المشاركين الطامحين ليكونوا قادة في الابتكار الاجتماعي، الأمر الذي يعكس تنامي اهتمام وإقبال جيل الشباب على المساهمة في بناء مستقبل أفضل، وتزايد وعيهم بأهمية الاستدامة. كما يتميَّز البرنامج في نسخته لهذا العام بالمشاركة اللافتة للجهات الحكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزارات وهيئات التربية والتعليم من دول المنطقة.

ودعت الجهات المنظمّة للبرنامج الطلاب والمدرسين ليبادروا بالتسجيل قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر الجاري. وقال شادي البنّا، الرئيس التنفيذي لعمليات التمكين في «بوتنشل.كوم»: «نأمل أن نُسهم من خلال برنامج «تطوَّر» في تمكين الطلاب وإتاحة المجال لهم للخروج بحلول مبتكرة. كما نشجع المُدرسين أيضاً على تسجيل طلابهم في البرنامج ودعمهم خلال فترة مشاركتهم في هذه المبادرة التنموية الهادفة».

وقالت صابرين رحمن، رئيسة شؤون الاستدامة في بنك «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: يمكن لمهارات ريادة الأعمال الاجتماعية أن تتيح نطاقاً أوسع من الخيارات، وتعزز المرونة والسرعة في التأقلم مع المتغيرات التي أحدثها الوباء العالمي، بما يوفر لأجيال المستقبل الأدوات والمهارات اللازمة للتأقلم مع متطلبات عملية إعادة الضبط الشاملة.

وستقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل 20 مشروعاً وتأهيلها للجولة النهائية، وسيتم تتويج النماذج الأولية الأفضل، ومنح جوائز نقدية للفائزين. يُذكر أن عدد خريجي برنامج «تطوَّر» وصل إلى 9 فائزين و30 سفيراً.

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