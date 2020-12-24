معرض "موسم التخفيضات الشتوي 2020" في مركز إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت فعاليات معرض "موسم التخفيضات الشتوي 2020" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 2 يناير 2021، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية، وأشهر العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

وشهد المعرض إطلاق عروض جذابة للزائرين، وخصومات كبيرة وصلت إلى نحو 80 %، على أحدث التقنيات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية وآخر صيحات الموضة والأزياء العصرية، وأرقى تصميمات حقائب اليد والإكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل والتي قدمتها كبرى العلامات التجارية.

قطاع التجزئة

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن تنظيم معرض "موسم التخفيضات الشتوي 2020" يأتي في إطار سعي المركز إلى تنشيط وتعزيز حركة المبيعات بهدف دعم قطاع التجزئة، من خلال تبني نهجاً شمولياً من حيث استهداف العارضين والمستهلكين من خلال العرض والإقبال والشراء، مشيداً بحجم ومستوى المشاركة للشركات العارضة في هذا الحدث التجاري المهم، وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية، والتي حرص العارضون على تقديمها للاستفادة من الطلب المتزايد واقتراب موسم الأعياد، وذلك بعد أن بدأت بوادر التعافي والانتعاش وزيادة الطلب على السلع والبضائع الاستهلاكية، داعياً أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها، كونه يمثل منصة تجارية مثالية وتجربة تسوق فريدة.

وشهد المعرض الذي يفتتح أبوابه يومياً للزوار من الساعة 10 صباحا وحتى العاشرة ليلا، تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الجميع، والتي اشتملت على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

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