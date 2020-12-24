مجموعة فنادق «إعمار» ضمن خيارات حاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

قدمت مجموعة فنادق «إعمار» المنتشرة في إمارة دبي، لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، خصماً حصرياً بنسبة 20% على تكلفة النزول في غرف وأجنحة المجموعة، بالإضافة إلى استخدام جميع مرافق المنتجعات الصحية التابعة لها، وذلك في جميع الفنادق التي تحمل العلامات التجارية «أرماني» و«فيدا» و«العنوان» والتي يصل عددها إلى 12 فندقاً، وهي: أرماني دبي، العنوان وسط المدينة، العنوان دبي مول، العنوان بوليفارد، العنوان مرسى دبي، القصر داون تاون، العنوان سكاي فيو، فيدا وسط المدينة، المنزل داون تاون، فيد تلال الإمارات، العنوان فاونتن فيوز، وفندق «فيدا كريك هاربر».

جاء ذلك بناءً على الاتفاق الذي تم بين لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، وإدارة مجموعة فنادق «إعمار» وتوقيعهما على استمارة تقديم العروض التي تضمنت انضمام المجموعة إلى برنامج الخصومات «إسعاد» وتقديمها العروض المتفق عليه مع استمراريتها لمدة عام كامل قابل للتجديد.

ويقدم قطاع الفنادق في لجنة بطاقة إسعاد لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنادق والمطاعم، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع «إسعاد» أو من خلال التطبيق الذكي الخاص بها.

كما يمكن الاستفادة من عروض الفنادق المقدمة، من خلال زيارة موقع «إسعاد»، والاطلاع على خطوات الحجز باستخدام كود الخصم «ESAAD» مع ضرورة إبراز بطاقة إسعاد لموظف الاستقبال عند الذهاب للفندق.

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