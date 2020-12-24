عزيزي للتطوير العقاري تنجز مشروع «أورا» في داون تاون جبل علي بإجمالي 479 وحدة

المصدر: دبي- البيان

تحتفل عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، بافتتاح مشروعها «أورا»، بعد نجاحها في إنجاز هذا المجمع السكني والتجاري الذي ينتظر الكثيرون اكتماله، والواقع في قلب منطقة جبل علي.

وافتتح المشروع رسميًا مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، وبمشاركة فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، وفؤاد عزيزي، نائب رئيسها التنفيذي.

ويتكون «أورا» من 479 وحدة تتوزع على 18 طابقًا، وتتراوح بين 349 استوديو، و 87 شقة من غرفة واحدة، و 43 شقة من غرفتين، بحضور كبار أعضاء فريق إدارة الشركة وشركائها الرئيسيين.

وقال مرويس عزيزي في تعليق له بهذه المناسبة: «رغم التحديات التي فرضها تفشي جائحة»كوفيد -19«، واصلنا عملنا بكل جدية، حتى نتمكن من الوفاء بوعودنا التي قطعناها على أنفسنا لعملائنا، لنتمكن اليوم من جني الثمار وتحقيق النجاح.

إننا نرى في افتتاح هذا المشروع الاستثنائي بكل المقاييس علامة فارقة مهمة تضاف إلى سجلنا الحافل بالكثير من الإنجازات، وإرثنا من التميز القائم على تقديم عقارات بمستوى عالمي راقٍ، لتلبية تطلعات عملائنا الكرام.

إننا نعرب عن شكرنا وتقديرنا لموظفينا وشركائنا على إخلاصهم والتزامهم، كما نتقدم بخالص امتناننا لحكومة دبي لتمكيننا وإلهامنا لتجاوز التوقعات وتحقيق التميز في هذه الظروف غير المسبوقة.

ونفخر الآن بالوقوف أمام هذا المشروع المثير للإعجاب بعد اكتماله، والذي سيكون موطنًا لمئات العائلات السعيدة، لترجمة أحلامهم إلى واقع معاش، والاستمتاع بكل لحظة من حياتهم لتظل ذكريات خالدة في أذهانهم».

ويعتبر «أورا» أحد المشاريع السكنية القليلة المتاحة للتملك الحر في قلب المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، وجهة الأعمال المتكاملة الرائدة في الإمارات، وأكبر منطقة حرة شاملة في العالم، وأكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط.

ونظرًا لوجود محطة المترو وقربه من شارع الشيخ زايد، مع توافر المناطق الواسعة والمضاءة، يعتبر المشروع مثاليًا للباحثين عن أسلوب حياة عصري وحيوي.

ونظرًا لموقعه الاستراتيجي والمتميز الذي يتيح الربط السلس مع مختلف أرجاء المدينة، فإنه يتيح لسكانه سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الرئيسية فيها، بما في ذلك المقرات الرئيسية للعديد من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشون 500»، كما أنه لا يبعد سوى 20 دقيقة عن مطار آل مكتوم الدولي، و 10 دقائق عن «جميرا بيتش ريزيدنس» ودبي مارينا، و 12 دقيقة عن «جميرا ليك تاورز» و «بلو ووترز»، و 7 دقائق عن ابن بطوطة مول، و10 دقائق عن موقع «إكسبو 2020 دبي». ومن المتوقع أن تواصل المنطقة ازدهارها كوجهة ترفيهية حيوية حتى بعد انتهاء الحدث.

ويمتاز المشروع بوجود مجموعة شاملة من المرافق والخدمات، بما في ذلك حمامان للسباحة، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ونادٍ صحي مع ساونا. ويمكن للقاطنين الاستفادة من المساحات المفتوحة والواسعة والمناطق الترفيهية وخدمة الكونسيرج، والمواقف المغطاة للسيارات.

ويوفر طابق المنصة مساحة تزيد على 9.000 قدم مربع ستستخدم لمحلات التجزئة. وتم تزويد الوحدات السكنية في هذا البرج المصمم بدقة عالية بالأجهزة الممتازة والتجهيزات الراقية للحمامات.

ويؤكد إنجاز هذا المشروع التزام عزيزي بتسليم مشاريعها في الوقت المناسب وبجودة عالية.

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