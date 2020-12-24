«تبريد» تستحوذ على شركتين بـ 963 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استحوذت الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) على شركتي السعديات كولينج، والسعديات لتبريد المناطق في اتفاقية بـ 963 مليون درهم.

ومن خلال إقامة شبكة مترابطة من محطتي التبريد، مع إمكانية لإقامة محطة ثالثة عند زيادة الطلب على الجزيرة في المستقبل، تمتلك «السعديات للتبريد» قدرة مجمّعة تبلغ 24 ألف طن تبريد وامتياز إجمالي 77 ألف طن تبريد؛ أما السعديات لتبريد المناطق فهي مخصصة لجامعة نيويورك بقدرة مجمّعة 11 ألف طن تبريد، لتصل القدرة الإجمالية للامتياز إلى 88 ألف طن تبريد.

ومن المتوقع تطوير المزيد من المشاريع البارزة في هذه المنطقة الثقافية والسياحية المهمة في أبوظبي خلال السنوات المقبلة. وبعد إتمام الصفقة ستعزّز «تبريد» تواجدها في أبوظبي إلى 655 ألف طن تبريد من إجمالي 46 محطة.

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