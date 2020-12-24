موانئ دبي العالمية تنشئ ميناءً سنغالياً بـ 4 مليارات درهم

المصدر: دبي ـ داكار (السنغال)

وقّعت موانئ دبي العالمية اتفاقية مع حكومة السنغال لإنشاء ميناء بحري جديد في المياه العميقة بمنطقة «ندايان» .

ويشمل عقد امتياز موانئ دبي العالمية الخاص بميناء داكار خطةً لإنشاء محطة حاويات جديدة إلى جانب محطة الحاويات الرئيسية القائمة في ميناء داكار ولكن بعد مشاورات بين الرئيس السنغالي ماكي سال وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية تم الاتفاق على تنفيذ مشروع أكبر طموحاً بإنشاء ميناء جديد بالكامل.

وستقوم موانئ دبي العالمية ـ داكار التي تأسست بموجب الشراكة بين المجموعة وميناء داكار بإنشاء وإدارة محطة الحاويات وستستثمر موانئ دبي العالمية-داكار ملياراً و127 مليون دولار نحو (4.15 مليارات درهم) في المشروع منها 837 مليون دولار للمرحلة الأولى ومن المتوقع استثمار290 مليون دولار في المرحلة الثانية.

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