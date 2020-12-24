تمويل ذكي للرخص التجارية بدبي في 5 دقائق

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت «اقتصادية دبي» مذكرة تفاهم مع «الإمارات لخدمات الدفع» لتفعيل تطبيق إيمباي empay الذكي لتمويل الرخص التجارية في غضون 5 دقائق دون حاجة لتوفير المستندات الورقية، عبر أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللاتلامسي مع رصيد فوري لمتعاملي الدائرة.

وأوضحت «اقتصادية دبي» أنه يتم التسجيل في التطبيق عبر تقنية المسح الضوئي للهوية الإماراتية، وفي غضون دقيقتين يتم منح بطاقة رقمية مدعومة من ماستركارد ضمن التطبيق مع رصيد مالي مضاف لتمكين المتعاملين من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وسريعة وذكية وآمنة.

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