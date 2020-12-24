عروض وفعاليات ترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

تحمل عطلة نهاية الأسبوع القادمة الكثير من المرح بفضل تقويم الفعاليات المزدحم خلال النسخة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، مجموعة رائعة من الفعاليات والعروض الترويجية والأنشطة الترفيهية ليستمتع بها الجميع.

ومن العروض المباشرة لاثنين من أفضل نجوم البوب العرب وعروض الكوميديا الارتجالية إلى العروض الترويجية الكبرى في مختلف أنحاء المدينة والأسواق العائلية، تقدم عطلة نهاية الأسبوع القادمة عدداً من الفعاليات الرائعة والمتنوعة.

الترفيه

يرحب اتصالات «ماركت أو تي بي» في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي بسكان دبي وزوارها بعدد من الفعاليات الرائعة للاحتفال بالأسبوع الثاني من مهرجان دبي للتسوق. وتستمر تجربة الحديقة المسحورة الرائعة ضمن سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج والمستوحاة من قصة «أليس في بلاد العجائب» لتقدم «عالم صانع القبعات» خلال الأسبوع الثاني من المهرجان.

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