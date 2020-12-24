«بوكس بارك» تستضيف قرية الفريج خلال العطلات

المصدر: دبي – البيان

تشارك «بوكس بارك» الوجهة الحضرية العصرية في دبي في فعاليات وأنشطة مهرجان دبي للتسوق، وتقدم فرصة لاستكشاف العروض والفعاليات الترفيهية الحصرية، بمشاركة شخصيات فريج الكرتونية المحببة من 24 ديسمبر 2020 وحتى 23 يناير 2021.

مع إنفاق 50 درهماً إماراتياً لدى أي من منافذ «بوكس بارك» يمكن لجميع أفراد الأسرة الدخول إلى قرية «فريج» المخصّصة، والتي ستستضيف حديقة للحيوانات الأليفة، وركوب الروديو، بالإضافة إلى ركن للرسم على الوجوه، ومنطقة الفنون والحرف اليدوية.

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