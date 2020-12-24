أجواء التسعينات تغلف «اتصالات ماركت أو تو بي»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تحت ظلال برج خليفة، وعلى وقع رقصات نافورة دبي، يحتفي زوار الدورة الـ 26 لمهرجان دبي للتسوق، بالثقافة المعاصرة، وبالصيحات الكورية الجنوبية واليابانية، التي يضج بها «اتصالات ماركت أو تي بي»، المقام في برج بارك بوسط مدينة دبي، حيث تلتقي في أحضانه نحو 100 علامة تجارية، تتنافس فيما بينها على لفت انتباه الزوار، فيما لا تخلو ساحات السوق الموسمي، من صيحات الأطفال الذين يتحلقون حول الألعاب، ويتابعون بشغف ما يقدم لهم من عروض ترفيهية.

في «اتصالات ماركت أو تو بي» الذي يستمر حتى 2 يناير المقبل، لا حدود أمام الإبداع، فيما تفرض أجواء تسعينات القرن الماضي نفسها على المكان الذي تلعب فيه الصيحات الكورية الجنوبية واليابانية والآسيوية دور البطولة.

وفي هذا السياق، تقول منى الفلاسي، نائب مدير إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن «اتصالات ماركت أو تو بي، تزين هذا العام بحلة جديدة، مستوحاة من فكرة (NEWTRO)، التي تعتبر توجهاً ثقافياً سائداً في العالم، يجمع بين القديم والحديث، وهذا التوجه شائع وجديد يجمع بين أجواء التسعينات والثقافة الكورية واليابانية المعاصرة».

الفلاسي أشارت في حديثها خلال الجولة الإعلامية التي شهدها السوق، أول من أمس، إلى أن مفهوم «السوق يركز هذا العام على الموسيقى والألوان والموضة، والمأكولات أيضاً»، وأكدت أنه يضم نحو 27 منفذاً مخصصاً لتقديم المأكولات التي تمثل عدداً كبيراً من المطابخ العالمية. وبينت أن السوق يشمل أيضاً تقديم مسابقات وأمسيات ترفيهية عدة، قادرة على إسعاد زوار المهرجان.

محال تجارية

الجولة في ماركت أو تو بي، مليئة بالحيوية، وبطاقات إيجابية عالية، ذلك ما تتلمسه وأنت تنقل ناظريك بين البضائع التي تقدمها المحال التجارية التي يصل عددها إلى 100 محل، يمكن تصنيف ما تقدمه من بضائع تحت إطار «الترند» و«الموضة العصرية»، كتلك الملابس التي يقدمها الشاب عثمان أحمد، الطالب في الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث أسس ورفاقه فهد السناسي ومحمد أبو غربية، علامة «حرف» التجارية، والمستوحاة من حروف اللغة العربية.

في محله الصغير، بدا عثمان ورفاقه مشغولين في عرض ملابس واكسسوارات تحمل على ظهرها أحرفاً عربية، لتبدو أن فكرة العلامة جاءت لـ «حث الشباب على التعامل مع اللغة العربية»، وفق ما قاله عثمان لـ «البيان»، والذي أشار إلى أنه رأى ورفاقه في «الحرف العربي جمالية خاصة، يمكن تقديمها على الملابس».

وقال: «بدأنا العمل في هذا المشروع قبل 3 أشهر، وبعد أن لمسنا غياب استخدام اللغة العربية وأحرفها عن قطاع الملابس بشكل عام، حيث إن السائد عادة هي اللغة الإنجليزية، واستطعنا أن نحقق النجاح خلالها، وقد لمسنا إقبالاً واسعاً من الشباب على هذه النوعية من التصاميم، التي تحمل كلمات وأحرف عربية، ولذلك أطلقنا على متجرنا اسم «28 حرفاً»، وهي عدد حروف العربية».

مواعيد

اتصالات ماركت أو تو بي، يفتح أبوابه يومياً من الأحد إلى الأربعاء من الساعة الرابعة وحتى 10 ليلاً، أما في أيام الخميس ونهاية الأسبوع فيفتح أبوابه من الرابعة وحتى 12 منتصف الليل.

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