75 % خصومات في معظم متاجر ميركاتو خلال مهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

ينطلق مهرجان دبي للتسوق 2021، في ميركاتو على شاطئ الجميرا وذلك في 26 ديسمبر قبل حلول العام الجديد.

يقدم ميركاتو خلال مهرجان دبي للتسوق بدورته 26 تجربة تسوق وترفيه عائلية لا تُنسى لمدة 45 يومًا، حيث تضج شوارع ميركاتو بأجواء احتفالية رائعة تحمل في جعبتها العديد من عروض التسوق المبهرة والصفقات الرائعة والجوائز المذهلة.

ويقد ميركاتو خلال المهرجان فرصة الحصول على خصومات تتراوح بين 25% - 75% في معظم متاجر ميركاتو وتاون سنتر جميرا، ومتسوقو ميركاتو على موعد مع عروض احتفالية شيقة ومليئة بالإثارة.

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