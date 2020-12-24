مجتمع رواد الأعمال في دبي يناقش خطط دعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي ـ البيان

استضافت «دبي للمشاريع الناشئة» إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي الحلقة النقاشية الأخيرة ضمن سلسلة فعالياتها لعام 2020 التي شهدت حضور شركات رائدة من مجتمع رواد الأعمال في دبي، حيث تم خلالها مناقشة مجموعة من الخطط والمبادرات لدعم نمو الشركات الناشئة خلال عام 2021.

أقيمت هذه الفعالية الافتراضية تحت شعار «التوجهات المستقبلية لريادة الأعمال في دبي» بحضور ممثلين عن «فينتك هايف- مركز دبي المالي العالمي» و«إن5» و«مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون» و«إكسبو لايف» برنامج الابتكار والشراكة الذي أطلقه (إكسبو 2020 دبي) ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و«ستيب كونفرنس» و«بي. إن. سي للنشر» و«سي3» و«ليتسوورك» و«ذا كوو دبي».

وأكد المشاركون خلال الجلسة اهتمامهم واستعدادهم لتنسيق الجهود بهدف زيادة حجم الفائدة والميزات الإيجابية بالنسبة لمجتمع الشركات الناشئة في دبي والعمل على تحديد أنشطة تجارية وفرص استثمارية جديدة.. كما تم خلال الجلسة تحديد العديد من الجولات الترويجية الدولية والمعارض والمؤتمرات (الافتراضية والتقليدية) باعتبارها المنصات الأكثر فاعلية لاستقطاب الشركات العالمية الناشئة إلى دبي.

وأكد المشاركون على الفوائد بعيدة الأمد التي تقدم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم الدعم الاقتصادي وغيرها من الإجراءات الخاصة بتسهيل ممارسة الأعمال والتي أقرتها كل من دبي ودولة الإمارات الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على واقع ريادة الأعمال في دبي.

وأشار المشاركون إلى التحولات الإيجابية التي شهدتها حاضنات ومسرعات الأعمال في دبي خلال هذا العام بما في ذلك قدرة الشركات الناشئة على الحصول على تمويل إضافي وبالتالي الحفاظ على مرونتها في وجه التحديات الجديدة.

واستعرض عتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي خلال حديثه مع المشاركين في الجلسة أهم إنجازات «دبي للمشاريع الناشئة» خلال العام الجاري، والتي كان من أبرزها التعاون المثمر مع شركاء مجتمع رواد الأعمال على مدار العام.

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