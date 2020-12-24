532 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 532 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 120 مبايعة بقيمة 222.32 مليون درهم منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 72.11 مليون درهم و108 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 150.21 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض ثم مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الحبيه السادسة بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة وادي الصفا 7 كأهم المبايعات.

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