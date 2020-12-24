الإمارات وكندا تبحثان سبل تسريع الانتقال إلى اقتصاد دائري

المصدر: دبي - البيان

نظّم مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي جلسة حوارية إماراتية كندية افتراضية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الدائري تم خلالها تقديم أمثلة عن الريادة الإماراتية الكندية في مجال الاقتصاد الدائري.

ترأّس الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وبيتر شيفكه، السكرتير البرلماني لوزير البيئة وتغير المناخ الكندي، وأدارتها أنتونيا غاويل، رئيس الاقتصاد الدائري والابتكار في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال الزيودي إن الاقتصاد الدائري يوفّر لقادة العالم فرصة عظيمة لبناء مستقبل ما بعد كورونا، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لاقتصادات أكثر مرونة واستدامة حول العالم، وتفخر دولة الإمارات بأن تكون دولة رائدة في هذا المجال من خلال مبادرة شراكة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» للمنتدى الاقتصادي العالمي، وشراكتها الوثيقة مع دول مثل كندا.

وعرض إبراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة في مجموعة «ماجد الفطيم»، ستقوم كل الشركات المنضوية تحت مجموعة «ماجد الفطيم» بتضمين مبادئ الاقتصاد الدائري في عملياتها التجارية لتقليل الآثار الضارة على البيئة وتوليد مصادر دخل جديدة.

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