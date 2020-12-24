3.3 % ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية في دبي

المصدر: دبي - البيان

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الثالث من عام 2020 ارتفاعاً مقداره 3.33% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، بينما سجل انخفاضاً مقداره 4.34% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 3.33% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بأسعار الربع الثاني من العام، ويرجع هذا لارتفاع أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة 45.13% والصناعات التحويلية الأخرى 10.59% والفلّزات القاعدية 6.15% والكيماويات والمنتجات الكيميائية 1.87% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة 1.86% ومنتجات التبغ 0.75% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 0.64% والمنسوجات 0.60% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.07%.

المشروبات واللدائن

ومن ناحية أخرى سجلت بعض الصناعات انخفاضاً في أسعارها مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث انخفضت أسعار كل من المشروبات 6.35% ومنتجات المطاط واللدائن 3.42% ومنتجات المعادن المشكَّلة.

ولوحظ استقرار أسعار صناعة كل من الملبوسات والخشب منتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً 4.34% خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثالث من 2019، لانخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة 28.11% والفلزات القاعدية 8.18% ومنتجات المطاط واللدائن 6.75% والجلد والمنتجات ذات الصلة 5.54% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات 3.88% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83%.

نمو

سجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حيث ارتفعت أسعار كل من الصناعات التحويلية الأخرى 29.04% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 12.88%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز