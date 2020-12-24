«مالية دبي» تؤتمت موازنة الإيرادات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي عن الانتهاء من مشروع أتمتة احتساب التوقعات الشهرية النقدية لموازنة الإيرادات للجهات الحكومية المندرجة تحت موازنة حكومة دبي. ويتمّ احتساب الموازنة الشهرية وتوزيعها عبر برنامج التخطيط المالي الذكي القائم على نظام «هايبيريون»، بعد صدور قانون الموازنة العامة واعتماد موازنة الإيرادات على مستوى الحسابات الرئيسة والفرعية للحكومة.

وعملت دائرة المالية على تطوير نموذج آلي لتوزيع موازنة الإيرادات على مستوى الحسابات الرئيسية والفرعية يعتمد على الأداء الفعلي للسنوات السابقة مع مراعاة العوامل المتغيرة لدى الجهات الحكومية، ووفق ضوابط محددة.

وقال عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن من شأن أتمتة احتساب التوقعات النقدية الشهرية لموازنة الإيرادات بلورة مجموعة من المنافع لكل من الدائرة والجهات الحكومية المندرجة تحت قانون الموازنة العامة.

وأوضح أن منافع الأتمتة تتمثل في زيادة دقة احتساب الإيرادات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين في توزيع موازنة الإيرادات، علاوة على رفع الكفاءة في تنفيذ الموازنة.

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