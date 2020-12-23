12 ألف زائر لمعرضي «المفروشات 360» و«ترندز 2020»

المصدر: الشارقة - البيان

نجح معرضا «المفروشات 360» و«ترندز 2020»، اللذان اختتمت فعالياتهما أخيراً في مركز إكسبو الشارقة، في تعزيز مكانتهما كأحد أهم الأحداث التجارية المتخصصة في مجال الأثاث والمفروشات والأزياء العصرية ومنتجات العطور ومستحضرات التجميل مع تمكنهما من استقطاب أكثر من 12 ألف زائر على مدار 6 أيام ومشاركة أكثر من 180 شركة عالمية ومحلية.

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرضان على كافة الأصعدة سواء من حيث عدد الزوار والمشاركة المتميزة والكبيرة من الشركات العارضة أو على صعيد التمكن من تحقيق مستهدفاتهما المتمثلة بتوفير منصة تسوق متكاملة لمستلزمات الأثاث المنزلي وكافة منتجات الأزياء العصرية التي ترضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية إضافة للمساهمة في تحقيق إضافة نوعية لقطاع تجارة التجزئة بإمارة الشارقة من خلال تعزيز تواصل الشركات العارضة مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد وزيادة حركة المبيعات والشراء.

وأكد المدفع حرص مركز إكسبو الشارقة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن تحقيق جودة عالية في التنظيم ووفقاً لأرقى المواصفات بما يسهم في إنجاح كافة الفعاليات التي يستضيفها ويحقق تطلعات العارضين في مختلف المجالات وذلك انطلاقاً من استراتيجية المركز الرامية إلى الارتقاء بصناعة المعارض وتطويرها وتعزيز تنافسيتها بما يؤكد مكانة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المركز وضع صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولوياته خلال الحدث من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية.

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