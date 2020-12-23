12 شركة فرنسية تعرض حلولها للرقمنة وكفاءة الطاقة على موظفي أدنوك

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، بالشراكة مع الشركتين الفرنسيتين المتعددة الجنسيات والرائدتين في مجال النفط والغاز، توتال وتكنيب اف ام سي، النسخة الافتراضية الأولى من أيام الطاقة الفرنسية مع أدنوك، وذلك في إطار التحول الرقمي الهائل الذي يشهده قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات.

أقيمت الفعالية تحت رعاية كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، والدكتور سيف سلطان الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لمعالجة الغاز، بتاريخ 16 ديسمبر 2020، وسلطت الضوء على الحلول الواعدة المقترحة من قبل وفد مختار مكون من 12 شركة في كل من مجالات الرقمنة، كفاءة الطاقة، تقنيات النفط والغاز 4.0 والروبوتات.

من ضمن الحضور، شهدت الفعالية مشاركة موظفي شركة أدنوك في جلساتها للاطلاع على كيفية إسهام الخبرة الفرنسية في مشروع تطوير مجمع الرويس الطموح لجعله مركزاً متكاملاً للتكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وقد ركزت الحلول المقترحة على الطاقة وتوفير التكاليف عبر سلسلة قيمة إنتاج الطاقة بأكملها مثل التركيب، الصيانة واستهلاك الطاقة من أجل صناعة أكثر كفاءة واستدامة.

من جهة أخرى، وتماشياً مع قيم «لا فرنش فاب»، أكدت الشركات على كفاءتها لتحقيق وبلوغ إمكانات نمو الثورة الصناعية الرابعة في مجال النفط والغاز، من أجل لعب دور نشط في تسريع التحول الرقمي.

حيث تسعى شركات لا فرنش فاب، بدعم من وكالة بيزنس فرانس وشراكة مع مجتمع الطاقة الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، العضو في مجموعة الأعمال الفرنسية في أبوظبي، للاستجابة للسياق التالي: كيفية تفعيل الكفاءة التشغيلية لأدنوك وتعزيز أدائها تحقيقاً للزيادة الربحية؟

حاجة الصناعة

وقال فؤاد كفيف - رئيس قسم الصناعة والتكنولوجيا النظيفة لدى وكالة بيزنس فرانس الإمارات: «لدينا قناعة راسخة بحاجة الصناعة إلى المزيد من المبتكرين ورواد الأعمال المتخصصين في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء وكفاءة الطاقة. ومن خلال جلب مثل هذه الشركات التقنية سريعة النمو إلى هذه الفعالية، أردنا الاستجابة لأولويات أدنوك».

وأضاف كفيف: «يسعد شركات لا فرنش فاب أن تكون جزءاً من التحول الصناعي والرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال لاعب رئيسي مرموق. كما أننا في وكالة بيزنس فرانس ممتنون للغاية لالتزام أدنوك بتنظيم مثل هذه الفعالية».

من جهة أخرى، فقد مثلت هذه الفعالية التي حظيت بدعم توتال، الشركة الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز مناسبة لعرض كيفية مشاركة وإسهام الشركات الفرنسية في تحويل مجمع الرويس الصناعي إلى مجمع تكرير وبتروكيماويات متطور تقنياً ومتكامل.

افتتحت شركة بي سي فيو سوليوشنز العروض التقديمية بتقديم تقنيتها التي تركز على إتقان التفاعل بين الإنسان، الأنظمة والأشياء المتصلة، تلتها شركة سوياز التي قدمت لمحة عامة عن حلول المياه، مياه الصرف الصحي والنفايات (اتش زد دابليو) والخدمات المتكاملة. أما شركة نيكسون فقد عرضت تصميمها وتصنيعها للمبادل الحراري المدمج. وتحدثت شركة إنيرسيا عن خبرتها الهندسية في أصول الحفر. وناقشت شركة فيبوس أوبتكس الفرنسية عن استشعار الألياف الضوئية الموزعة. من تكامل السيليكون إلى أجهزة التحليل المتقدمة، غطت أبيكس أناليتكس إعادة اختراع كروماتوغرافيا الغاز في قطاع النفط والغاز. كما تم عرض كيفية الحصول على المزيد من البيانات، كل يوم، في كل مصنع، في كل سطر من قبل شركة برينكيوب، بينما تحدثت ميترون عن كيفية فتح فرص جديدة لتوفير الطاقة من خلال منصتها الخاصة بكفاءة الطاقة. أما شركة أوبسيلوج فقد قدمت إدارة الأداء لقطاعي الطاقة والبحرية لموظفي أدنوك عرضاً حول إدارة الأداء.

خطط طموحة

من جانبه صرح الدكتور سيف سلطان الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لمعالجة الغاز قائلاً: «بالنظر إلى خططنا الطموحة للنمو وواقع التشغيل الحالي لدينا، فإن تطوير قطاع الطاقة المستدامة يتطلب تعاوناً بلا حدود وابتكار نموذج أعمال جديد وشراكات إبداعية يمكنها إطلاق القيمة عبر كامل النظام البيئي للنفط والغاز».

كما كشفت تكنيب اف ام سي خلال مداخلتها عن سايبرنتكس، التي تمثل حلولها المستقلة وروبوتاتها للتقليل من تكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقدمت إكسبلو طائرتها السطحية بدون طيار (درون)، وهي منصة مسح متعددة المهام مصممة لمواجهة التحديات الجديدة في البحر. كما سلطت شركة إدج تك الضوء على إطلاقها مجسات الاستشعار الذكية والمتصلة بتصنيع العمليات.

أما شركة فيوليا ومن خلال تسليط الضوء على شعارها «التركيز على القيام بالأشياء الأساسية»، فقد تحدث ممثلها عن حلولها المستدامة والمبتكرة لتلبية الأداء التشغيلي وأهداف الامتثال البيئي.

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