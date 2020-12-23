اعتماد أكاديمي لـ «أبوظبي للإدارة» من جمعية خريجي الأعمال

المصدر: أبوظبي – البيان

حققت «كلية أبوظبي للإدارة» - التابعة لغرفة أبوظبي - إنجازاً كبيراً بحصولها على الاعتماد الأكاديمي من «جمعية خريجي الأعمال» (BGA) لمدة 3 سنوات كاملة.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: «نفخر بحصول كلية أبوظبي للإدارة على هذا الاعتماد المرموق الذي يعكس فاعلية الجهود الدؤوبة التي نتبناها في سبيل رفد مجتمع الأعمال بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على ريادة المستقبل».

وأكد أن الإنجاز لم يكن وليد اللحظة، بل كان ثمرة الجهود المخلصة التي بذلتها «كلية أبوظبي للإدارة» منذ انطلاق مسيرتها؛ لإثراء جودة المخرجات التعليمية من خلال تعزيز البحث العلمي ودفع عجلة الابتكار الشامل، مع اتباع أفضل الممارسات العالمية بهذا الصدد، بما يضمن إعداد جيل واعد طموح من رواد الأعمال، قادر على دفع مسيرة البناء والتطور والتنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

ويعد الاعتماد لمدة 3 سنوات بمثابة نقطة الانطلاق النهائية نحو الاعتماد الدائم لكلية أبوظبي للإدارة من قِبل جمعية خريجي الأعمال، وهو ما يشكل عملية تأمين فعّالة من حيث التكلفة والوقت والجودة لكلية أبوظبي للإدارة، لتبلغ الكلية مرحلة متقدمة في مسيرتها للحصول على الاعتراف الدولي، وبما يتيح لها الارتقاء في العديد من مجالات التطوير والابتكار الأكاديمي على كل المستويات.

وتعد «جمعية خريجي الأعمال» (BGA) إحدى أكبر المؤسسات الدولية في مجال الاعتماد الدولي والمعترف بها عالمياً، وتقوم بضمان الجودة وفقاً للمعايير الدولية اللازم توافرها في الجهات المانحة لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال على الصعيد الدولي، وفقاً لمعايير وضعتها وطوّرتها منذ نشأتها في العام 1967، وكذلك تقوم بدور بارز في توفير مناخ إيجابي يسمح للدارسين ضمان حق التعلم مدى الحياة.

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