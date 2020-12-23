اينوك تفتتح محطة خدمة جديدة في ديرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة اينوك عن افتتاح محطة خدمة جديدة على شارع الرشيد في منطقة ديرة بإمارة دبي، لترفع بذلك العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 149 محطة خدمة موزعة على أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وتتميز المحطة بموقعها على شارع الرشيد في دبي، ما يسهم في تلبية احتياجات السكان في منطقة ديرة، وغيرهم من السائقين عبر شارع الرشيد.

وتضم المحطة ثلاث حارات للتعبئة و4 خزانات وقود تتسع لنحو 12 ألف غالون، وهي مزودة بأنظمة استعادة البخار من المستويين الأول والثاني لاستعادة الأبخرة الصادرة عن خزان المحطة عند تخزين الوقود وتلك الصادرة عن خزانات المركبات أثناء تزويدها بالوقود. كما وتتميز مضخات الوقود بحلول رقمية مبتكرة تسهّل من عملية تعبئة الوقود وتحدّ من احتمالات وقوع الأخطاء أو التسرب.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تأتي خططنا الرامية لتوسعة شبكة محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك في إطار الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها المجموعة للأعوام المقبلة بهدف تلبية الطلب المتنامي على الوقود في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمحور تركيزنا حول رصد المواقع الرئيسية الأمثل لبناء محطات الخدمة وتلبية احتياجات المجتمع من الوقود».

وأضاف: «تعدّ ديرة من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في دبي، وتتمتع بمكانة تاريخية كبيرة كطريق محوري للتجارة يمثّل المركز التجاري الأكبر والأعرق في الإمارة. ومن هذا المنطلق، ندرك تماماً أهمية ضمان توفير خدمات تعبئة الوقود المتميزة ودون أي انقطاع لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة».

الجدير بالذكر أن المحطة زُوّدت بمضخات وقود من الجيل الجديد، تضم خراطيم وقود قابلة للسحب لإتاحة تزوّد المركبات بالوقود من الجهتين، كما أن نظام الوقود تم إعداده لتوفير معدل ضخ أقصى متوافق مع معايير السلامة المحددة من قبل الجمعية الأمريكية للحماية من الحرائق.

وبهدف الارتقاء بمعايير الاستدامة، تم تزويد المحطة بأنظمة الإضاءة التي لا تتطلب سوى الحد الأدنى من الصيانة، ويشمل ذلك الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والتي يصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة عمل، وتسهم في ضمان السلامة من المخاطر الكهربائية والحرائق وتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 50%.

وتضم محطة الخدمة أيضاً متجر «زووم» الحائز على الجوائز ومنفذ «برونتو» لتلبية احتياجات العملاء من الأطعمة والمشروبات.

وتواصل مجموعة اينوك تشجيع عملائها على استخدام منصتها للدفع دون تلامس ENOCPay، كما أنها تقبل وسائل الدفع الأخرى مثل نظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق «دبي الآن» (Dubai Now). كما يمكن للعملاء الاستفادة من برنامج مكافآتها الجديد «YES» الذي يتيح كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات السيارات أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات في محطات الخدمة.

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