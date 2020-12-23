«تبريد» تستحوذ على امتياز في جزيرة السعديات بـ 963 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

استحوذت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، الشركة الدولية لتبريد المناطق والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على شركتي السعديات كولينج، والسعديات لتبريد المناطق شركة الشخص الواحد في اتفاقية قيمتها 963 مليون درهم.

من خلال إقامة شبكة مترابطة من محطتي التبريد، مع إمكانية لإقامة محطة ثالثة عند زيادة الطلب على الجزيرة في المستقبل، تمتلك شركة السعديات للتبريد حالياً قدرة مجمعة تبلغ 24 ألف طن تبريد وامتياز إجمالي قدره 77 ألف طن تبريد؛ أما السعديات لتبريد المناطق فهي مخصصة لجامعة نيويورك بقدرة مجمعة تبلغ 11 ألف طن تبريد، لتصل القدرة الإجمالية للامتياز إلى 88 ألف طن تبريد.

ومن المتوقع تطوير المزيد من المشاريع البارزة في هذه المنطقة الثقافية والسياحية المهمة في أبوظبي خلال السنوات المقبلة. وبعد إتمام الصفقة، ستعزّز «تبريد» تواجدها في أبوظبي إلى 655 ألف طن تبريد من إجمالي 46 محطة.

وتشكل الاتفاقية خطوة بارزة أخرى في تحقيق استراتيجية «تبريد»، مما يرسّخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجال تبريد المناطق.

ويؤكد ذلك بالإضافة إلى الصفقات الكبرى الأخرى التي أبرمتها الشركة أخيراً، على قدرة الشركة على تحقيق النمو باعتبارها مزود التبريد المفضل لأبرز المشاريع في المنطقة وخارجها.

وبموجب الاتفاقية ستوفر «تبريد» خدماتها لبعض أرقى المشاريع في أبوظبي، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، جامعة نيويورك أبوظبي، ومنارة السعديات.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية، حيث نواصل تسريع مسار النمو وترسيخ مكانتنا في دولة الإمارات.

وباعتبارنا شركة رائدة في هذا المجال، فقد أسهمت شراكاتنا الاستراتيجية في تعزيز نمو شركة تبريد لتصبح مركزاً عالمياً في مجال تبريد المناطق، مع أكثر من 22 عاماً من الخبرة والاستثمارات في ست دول، وتشكل هذه الصفقة دليلاً بارزاً على العلاقة القوية التي نتمتع بها معهم».

وأضاف اللمكي: «بالنظر إلى المستقبل فإننا نتمتع بوضع جيد من الناحيتين المالية والتشغيلية، لمواصلة الاستفادة من المزيد من فرص النمو في سوق دولة الإمارات وخارجها».

وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «يأتي تطويرنا للوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق في إطار عملنا على دعم رؤية أبوظبي لتعزيز التنمية المستدامة، حيث تعمل تلك اللوائح على دعم الابتكار في تقنيات تبريد المناطق، وتأسيس بنى تحتية متطورة ومستدامة، مع ضمان كفاءة التكلفة للمتعاملين والالتزام بالمعايير العالمية للحفاظ على البيئة».

وأضاف الفلاسي: «نحن سعداء بنتيجة تعاوننا مع شركة الدار العقارية وشركة تبريد خلال الأشهر القليلة الماضية لتسهيل معاملات شركتي السعديات للتبريد، والسعديات لتبريد المناطق.

سيوفر تطبيق اللوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق في هذا النطاق فوائد كبيرة من خلال تخفيض تصل نسبته إلى 30% في رسوم الاستهلاك لمتعاملي القطاع السكني لشركة السعديات للتبريد، كما سيعزّز ذلك الشفافية في حساب التكلفة ورسوم الخدمة.

نحن نثمّن التزام شركة تبريد باستكشاف حلول مستدامة مثل استخدام المياه المعاد تدويرها في شركة السعديات للتبريد والسعديات لتبريد المناطق، والعمل على تحقيق المزيد من الفوائد البيئية لأبوظبي، وجعل جزيرة السعديات وجهة أكثر جاذبية للسكان والسياح والمستثمرين».

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