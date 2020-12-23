دبي تطلق تطبيق "إيمباي" لتمويل الرخص التجارية خلال 5 دقائق

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لخدمات الدفع، بهدف تفعيل تطبيق إيمباي empay الذكي لتمويل الرخص التجارية في غضون 5 دقائق، دون الحاجة إلى توفير المستندات الورقية، من خلال أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللاتلامسي، مع رصيد فوري لمتعاملي اقتصادية دبي.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه يتم التسجيل في التطبيق المتميز "إيمباي" عبر تقنية المسح الضوئي للهوية الإماراتية، وفي غضون دقيقتين فقط يتم منح بطاقة رقمية مدعومة من ماستركارد ضمن التطبيق، مع رصيد مالي مضاف لتمكين متعاملي اقتصادية دبي من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وسريعة وذكية وآمنة.

حضر فعاليات توقيع الاتفاقية محمد حسن الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، ومنى القصاب، المدير التنفيذي لشركة الإمارات لخدمات الدفع.

ويأتي إطلاق التطبيق ليتزامن مع جهود اقتصادية دبي في سبيل تعزيز بيئة المدفوعات غير النقدية، وتوفير حلول رقمية للمعاملات، تماشياً مع إطلاق حكومة دبي لفريق عمل "دبي اللانقدية" الذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.

ويتماشى التطبيق المبتكر أيضاً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية "حكومة بلا ورق"، التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق.

ويمكن لمختلف فئات متعاملي اقتصادية دبي تحميل تطبيق "إيمباي" عن طريق زيارة متاجر أبل وجوجل الإلكترونية.

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