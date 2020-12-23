الاتحاد للطيران" تسمح باسترداد قيمة التذاكر المحجوزة من 1 اكتوبر

المصدر: ​أبوظبي - رامي سميح

قالت "الاتحاد للطيران" انها تُسيّر رحلاتها إلى أكثر من 60 مدينة على امتداد شبكة وجهاتها العالمية لهذا الشتاء لكن، نظرًا للآثار المستمرة جراء كوفيد-19 على حركة السفر العالمية، سيستمر تعليق عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي على امتداد موسم 2020/2021.



وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية اليوم: "تعمل الاتحاد بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإطلاعهم على آخر التغييرات على خطط سفرهم وإعادة ترتيب حجوزاتهم على رحلات بديلة."



واضاف المتحدث: "يُسمح باسترداد تكاليف التذاكر لكافة الحجوزات المستقبلية، التي تعود تواريخ السفر الأصلية فيها إلى 1 أكتوبر 2020 وما يليه، للرحلات التي ألغيت من قبل الاتحاد. كما توفّر الشركة خيارات مرنة للحجوزات القائمة."



واشار الي انه يمكن للضيوف الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات من الاتحاد مباشرة، التواصل على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران، كما ينصح الضيوف الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.

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