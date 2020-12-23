"دناتا" تدعو موظفيها السابقين بالعودة للعمل مع نمو حركة السفر والشحن

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت شركة "دناتا" التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم والتابعة لمجموعة الإمارات، عن دعوة موظفيها السابقين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بسبب تأثيرات جائحة "كوفيد-19"، إلى العودة للعمل لشغل الوظائف الشاغرة في مطار دبي الدولي نظراً لنمو حركة الركاب والشحن.

وذكر متحدث باسم الشركة في إفادة تلقت "البيان"، نسخة منه، "يشهد مطار دبي الدولي، ونحن على أعتاب عام 2021، نمواً جيداً في أعداد الركاب والرحلات وعودة المزيد من الناقلات الجوية، بالإضافة إلى استمرار قوة عملياتنا للشحن في كل من مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال".

وتابع المتحدث باسم دناتا: "وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بتطورات الأوضاع، إلا أنه أصبح لدينا الآن وظائف شاغرة في عمليات المطار بدبي".

وقال المتحدث: "نحن نعمل على شغل هذه الوظائف الشاغرة بموظفي (دناتا) السابقين المدربين تدريباً عالياً والمستوفين لمعاييرنا، والذين اضطررنا للاستغناء عن خدماتهم بسبب التأثيرات الكبيرة للجائحة على عملياتنا"، مضيفاً أن الشركة "قامت بالتواصل مع هؤلاء الزملاء ودعوناهم للعودة".

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